Вновь «избранный» гарант безопасности российского народа Владимир Путин пообещал жителям Белгородской области «сделать все, что от нас зависит» для защиты населения.

В ходе встречи со своими доверенными лицами в Кремле Путин заявил, что власти России будут работать над тем, чтобы обеспечить безопасность жителей приграничных с Украиной регионов. При этом, он предпочел не вдаваться в подробности своих планов, и только намекнул – «У нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы».

План оказался по результату очень радикальным и апокалиптическим – ярый приверженец и последователь Иосифа Сталина пошел по его пути и предпочел действовать по принципу «есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы».

Вместо того, чтобы выставить против прорвавших границу сил освободительной армии — Российского добровольческого корпуса, «Легиона Свобода России», Сибирского батальона и добровольцев Чеченской республики Ичкерия – свои силы вооруженного сопротивления, российская армия нанесла авиаудары по своей же территории, «назло кондуктору пешком пошла». Первым под удар попало село Козинка в Белгородской области, возле границы с Украиной, куда прорвались российские освободительные силы.

Больше недели российская верховная власть безмолвствовала, не реагируя на призывы легионеров к администрации области эвакуировать население. Более того, власти области, наоборот, не выпускали бежавших от войны людей, удерживая их в качестве живого щита, даже через открытые для них русскими добровольческими силами гуманитарные коридоры. Лишь нескольким тысячам граждан удалось покинуть зону боевых действий и то благодаря только своим усилиям.

И вот вчера, после выступления Путина, министр обороны Шойгу приказал стереть с лица земли село, в котором силы российского сопротивления захватили всего-то одну улицу. Об этом сообщил военный обозреватель BILD Юлиан Репке, опубликовав снимки территории и видео. «На видео показаны массированные российские авиаудары по… России, — говорит он. — Хотя враждебные режиму силы захватили лишь одну улицу в маленьком селе Козинка Белгородской области, Путин ответил жестокой силой, например — многочисленными планирующими авиабомбами ФАБ-500 с истребителей-бомбардировщиков».

О том, что «село практически разрушено», рассказала местная жительница в эфире телеканала Дождь. «Насколько мы знаем, ДРГ (диверсионно-разведывательные группы) туда пытались зайти и их оттуда выгоняли и выгоняли с помощью различных бомб. Соответственно, сбрасывали их на жилые дома — и домов нет в большинстве случаев. Также, конечно, были и обстрелы. По кадрам [деревни Козинка], которые к нам просачивались, мы видим, что дома снесены с лица земли, в лучшем случае остался только фундамент», — заявила она.

Провоенный блогер Alex Parker заявил, что «села Козинка уже фактически не существует». «Ни одного целого дома нет, по селу активно прилетает чугуний, — пишет он. — Дома уничтожаются. Скорее всего, подобная участь ждет и другие приграничные населенные пункты».

Позже Минобороны РФ сообщило, что село Козинка «полностью зачищено» от диверсантов. По данным ведомства, «в результате ударов авиации и огня артиллерии противник потерял до 650 боевиков, две боевые бронированные машины и две боевые машины РСЗО Vampire чешского производства».

«Зачищено», по сообщениям самих добровольческих формирований россиян, на самом деле означает, что на третьем году развязанной Россией полномасштабной войны России против Украины, война бумерангом вернулась в саму Россию и российская армия пошла по пути наименьшего сопротивления, начав уничтожать свои населенные пункты ФАБами — авиабомбами, которые на месте домов кратеры оставляют, и обстреливая дома танками.

Что еще должна сделать против своего народа власть, чтобы он, народ, сказал ей – «ОСТАНОВИСЬ»? Страна за последние 20 лет разграблена, все недра богатейшей природными ресурсами страны принадлежат кучке околовластных нуворишей, кроме Москвы и Питера всюду царит нищета и беспросветная тьма, нет дорог и даже сортиров в домах. Не потому ли ввалившиеся в Украину для захвата новых территорий орки с остервенением и злобой вырывают с цементом унитазы и с завистью к «зажравшимся украм» выносят из благоустроенных украинских домовладений стиралки, о существовании которых многие из них и не подозревали?

А теперь, пославшая умирать мужское население этих провинций в Украину не понятно ради чего и за кого власть, стирает с лица земли свои же деревни. Начавшаяся как «специальная военная операция» военная кампания по усмирению Украины «за три дня», стала прологом Третьей мировой войны, Россию все цивилизованное человечество признало агрессором, страна превратилась в изгоя, россиян стали ненавидеть во всем мире, разве что кроме племен-людоедов.

И вот, буквально спустя три дня после того, как россияне проголосовали в лице нового старого президента за продолжение ВОЙНЫ, российская власть направила силы «СВО» и на их дома.

Ну как не вспомнить тут мудрейшее послание из Библии к Галатам – «Бога не проведешь: что посеешь, то и пожнешь»?