Министр юстиции Бельгии Винсент Ван Квикенборн подал в отставку.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал VRT.

По его информации, глава минюста пошел на такой шаг из-за теракта, совершенного в Брюсселе 16 октября.

Напомним, что 16 октября неизвестный открыл стрельбу в центре бельгийской столицы, в результате нападения погибли два человека, еще один получил ранения. Инцидент был квалифицирован как теракт.

Позднее стало известно, что убитые были болельщиками шведской сборной по футболу, которую принимала местная команда в рамках отборочного турнира ЕВРО-2024.

Спустя день, 17 октября, полиция сообщила, что нейтрализовала террориста.