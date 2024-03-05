Отставному подполковнику и сотруднику штаб-квартиры ядерных сил США предъявлено обвинение в том, что он выдавал секретную информацию некой «женщине из Украины», с которой переписывался через сайт знакомств.

В пресс-релизе министерства юстиции США говорится, что 63-летний Дэвид Франклин Слейтер после отставки служил в качестве гражданского лица, но с допуском к секретной информации, в штаб-квартире Стратегического командования (Стратком, USSTRATCOM) США на авиабазе Оффат. Страткому подчиняются ядерные силы Соединенных Штатов.

Слейтер был арестован в субботу, а во вторник предстанет перед судом.

В понедельник прокуратура опубликовала обвинительные документы по делу Слейтера, из которых следует, что примерно с февраля по апрель 2022 года он через сайт знакомств передавал некой персоне, которая назвалась женщиной из Украины, секретную информацию из сводок Страткома относительно нападения России на Украину.

Формулировки пресс-релиза министерства юстиции подразумевают, что Слейтер понимал, что делает и с кем имеет дело.

«Слейтер посещал брифинги USSTRATCOM на тему войны России против Украины, которые были обозначены как „совершенно секретные“ […]. Слейтер затем передавал секретную информацию […] через платформу для месседжей иностранного сайта знакомств его сообщнику, который представлялся женщиной, живущей в Украине», — пересказывает министерство обвинительное заключение.