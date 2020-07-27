Владислав Иноземцев: «Либо долг, и ваша валюта всем нужна, либо нет долгов, и вы не нужны никому»

Об экономической ситуации в мире, о том, какие экономические тенденции сейчас развиваются, насколько силен Китай, и можно ли утверждать, что США отходят от политики мирового лидерства, рассказал в интервью # известный российский экономист, социолог и политический деятель, доктор экономических наук, автор более 300 печатных работ, опубликованных в России, Франции, Великобритании и США, в том числе 15 монографий, Владислав Иноземцев.

(Часть вторая. Начало: https://zerkalo.az/v-rossii-hotyat-pravit-lyudmi-no-nikak-ne-hotyat-otvechat-za-to-chto-oni-imi-pravyat/)

— Как мы знаем, сейчас США начали дистанцироваться от мировых проблем. Возможно, это временно, и сейчас такие страны как Россия, Турция, Иран, Китай, страны ЕС пытаются выстроить удобную для себя геополитическую и геоэкономическую конфигурацию. В этом смысле мы видим большие тектонические изменения и политические столкновения. Как вы видите уход американцев от мирового лидерства? К чему идут страны? К войне?

— Я бы тут отметил два обстоятельства. Относительно того, насколько сейчас США уходят — они сейчас идут по очень интересному тренду. Смотрите, в мире нет большой войны уже как 75 лет. Почему ее нет? Одна из причин – это существование ядерного оружия и ощущение того, что большая мировая война уничтожит все человечество, и это понятно. Но с другой стороны, мне кажется нельзя сбрасывать со счетов чисто экономические вещи. Что раньше являлось причиной для войны? Захват территорий, захват богатства и получение контрибуции. После второй мировой войны стало понятно два момента: любая война приносит больше ущерба, чем можно выиграть на этом. Последняя война, когда затраты на войну и разрушения были более чем компенсированы контрибуциями – это война Германии и Франции 1871 года.

С тех пор ни разу ни одна война не приносила победителю больше выгод, чем потерь. Поэтому с экономической точки зрения войны сейчас бессмысленны. С другой стороны, сама экономика стала более важной. Если раньше для того, чтобы получить нефть вы должны были выйти на Ближний Восток и захватить территории, то сегодня вы можете напечатать доллары в любом количестве и купить нефть по той цене, которую вам предложат. Это намного проще, чем военные предприятия. Поэтому мне кажется, что нужно перенести акцент с чисто военно-политического момента, на экономический. Если мы это сделаем, то картина будет совсем иной. Я не вижу, куда уходит Америка.

— А что тогда происходит? Почему слышим подобные заявления от разных американских авторов, политиков?

— Посмотрите на то, что происходит последние 15 лет. До 2008 года американцы вели себя относительно прилично. В 1971 году американцы отказались менять доллар на золото, но вплоть до начала 2000-х годов американцы пытались балансировать бюджет и выстраивать партнерские отношения со своими контрагентами и так далее. Но то, что произошло в 2008 году, стало революционным.

Сначала американцы в ходе борьбы с кризисом, потом европейцы в ответ на кризис в Греции, а сейчас снова и те и те в условиях пандемии предприняли невероятные объемы финансовой эмиссии. Если раньше, допустим в 1979 году, увеличение государственного долга вызывало инфляцию и гигантские процентные ставки, то сейчас за последние три месяца американское правительство напечатало больше долларов, чем накоплено за 20 лет в резервах Китая.

Но сейчас у них не случилось никакой инфляции. Они не продали эти облигации за границу, а переместили все эти деньги в свой центральный банк, и, таким образом, они независимо от мира создали дополнительную огромную денежную массу, что позволяет им над этим миром доминировать без последствий для себя.

Германия вложила для спасения экономики от пандемии больше 20% своего ВВП за полгода. Этот дефицит превышает в два раза американский дефицит во время второй мировой войны. Тогда в США жили на карточной системе, налоги были 80%, и каждый месяц каждого гражданина призывали подписывать государственный долг. Сейчас ни Германия, ни США вообще не думают ни о каких проблемах, но при этом в экономику вбрасывается по 10-20% ВВП чисто финансовыми средствами. В этом отношении масштаб отрыва Европы и США от всего остального мир просто невероятен. Ни Китай, ни Россия, ни Турция или Саудовская Аравия не могут сделать ничего подобного. То есть, они с точки зрения финансовых технологий живут в 19 веке.

По сути дела на протяжении последних 20 лет, все страны мира занимались тем, что собирали долларовые резервы, считая, что это и есть ценность. На самом деле, то, что произошло сейчас, показало, что Запад создал такой же объем денег, которые эти страны собирали в течение двух десятилетий, за несколько месяцев. В данном случае ни Россия, ни Китай не имеют ничего подобного западной финансовой системе, что могло бы ускорить их развитие.

Поэтому я думаю, что американцы и европейцы «уходят» из мира, просто потому что он перестал быть им особо нужным. Не потому что они не могут им управлять, а потому что это бессмысленно. Зачем им тягаться с Китаем, зачем им ругаться с Россией, они занимаются своими делами и прекрасно понимают, что сейчас, в отличие от 70-х годов, они абсолютно самодостаточны с точки зрения финансовой системы. В Китае или в России это поймут лет через 5-10. Но тогда они поймут насколько они проиграли за эти 5-10 лет. В то время когда считали, что вот Китай – это новый пояс роста, Россия «встает с колен», на самом деле это очень большая фикция.

Да, можно построить кучу новых ракет, но не иметь никакого экономического роста как в России. Можно построить кучу инфраструктуры как в Китае, но иметь долг в 300% ВВП, который непонятно, как ты будешь выплачивать и непонятно, как эта инфляция будет работать на твоем внутреннем рынке, сколько предприятий разорятся, и сколько людей не смогут выплатить ипотеку, которую они брали в эти годы.

Последние десятилетия были временем, когда большинство периферийных стран просто не до конца понимали масштабы своих проблем. Если сейчас американцы уйдут и глобализация уменьшится, то эти проблемы станут только явными. Поэтому я не вижу каких — либо предпосылок для каких — либо войн, их не будет за исключением локальных конфликтов. То, что американцы отдаляются от мира, это все для того, чтобы уменьшить риск для того, чтобы их небольшие конфликты не переросли в какие-то серьезные столкновения. Экономически мы просто не понимаем до конца, насколько американцы и европейцы сегодня имеют невероятные возможности по финансовому управлению миром.

— Если ФРС или ЕЦБ может печатать деньги и у них ничего не происходит, то почему то же самое не может сделать Китай или Россия?

— По очень простой причине. Если мы посмотрим на события последних 5-10 лет, то мы увидим, очень интересную вещь, когда происходит кризис в России, Китае, Турции, то валюта этих стран начинает терять в цене. Когда происходит мировой кризис или кризис в США, как это было 2008 году, доллар только дорожает. Почему? По очень простой причине. В России существует безумная теория о том, что устойчивость валюты обусловлена тем, что на нее можно купить. Поэтому Путин рассказывает сказки о том, что им нужно продавать нефть за рубли, и рубль будет мировой валютой. Это абсолютное непонимание мировых экономических реалий.

Потому что на самом деле валюта в мировом масштабе интересует только потому, что в ней можно отдавать долги. США за это время создала самый гигантский долг. В Европе долгов, сделанных в евро, тоже очень много. По всему миру существует много компаний, банков, частных лиц, которые берут свои обязательства только в долларах. Вы можете за низкие проценты, почти бесплатно взять доллары или евро, поменять их на манаты, юани, рубли и так далее. Но как только возникает проблема кризиса, первое, что вы сделаете, вы захотите вернуться в доллары просто потому, что вы должны вернуть свои долги ни в тугриках, а в долларах. В такой момент доллар начинает дорожать. Даже если в самих США начинается кризис как 2008-2009 году, доллар дорожает на 20% за 2,5 года. То есть это то, что не происходит ни в одной стране мира. Это означает, что реальная ценность валюты заключается в том, что в ней вы можете гасить долги. Долгов, которые дала Россия в рублях, нет. Поэтому ценность рубля равна нулю.

Если вы начнете печатать свои деньги, то единственным следствием будет то, что люди начнут беспокоиться относительно дальнейшей судьбы рубля. Так как долгов в рублях нет, то первым делом многие будут продавать рубли, для того, чтобы купить что-то более ценное, тот же доллар или евро. В результате, чем больше будет печататься манат, рубль или юань, чем будет выше курс доллара к этим валютам.

США и Европа отличаются от всех остальных следующим: американцы никогда не занимали деньги иначе, чем в долларах, а европейцы в евро. Вы не найдете европейских или американских компаний, которые искали бы займы в йене, юане или в рублях. Они занимают в евро или в долларах. Если вы занимаете в той валюте, которую вы сами выпускаете, вы всегда можете ее напечатать и отдать долг. Когда были дефолты в России, Аргентине, Юго-Восточной Азии, эти страны занимали в чужой валюте, а собирали налоги в своей и печатать могли только свою.

Если бы Китай хотел сделать юань мировой валютой, он 20 лет занимался бы тем, чтобы были огромные займы в юанях и в этом случае имел бы отрицательное сальдо внешней торговли, а не положительное. В этом случае юани уходили бы заграницу, они бы там накапливались, возникал бы особый рынок юаня, как возник рынок доллара еще в 1989 годы и в итоге, юань очень ценился. Просто потому что в этой валюте можно было бы платить мировые долги. Но ни Россия, ни Китай, ни страны Юго-Восточной Азии не делали этого, а наоборот, гордились тем, что у них нет долгов, и есть куча резервов. Я могу напомнить про господина Чаушеску, который успешно выплатил долги за год до того, как его расстреляли. Вот две модели: либо долг, и ваша валюта всем нужна, либо нет долгов, и вы не нужны никому.