Власти Франции и Великобритании приняли решение отложить визит короля Великобритании Карла III во Францию, сообщили в пятницу в Елисейском дворце.

«Решение отложить официальный визит короля Великобритании во Францию принято правительствами Франции и Великобритании», — приводят французские СМИ выдержки из заявления канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона.

В нем отмечается, что такое решение принято после телефонного разговора Макрона и Карла III, который состоялся ранее в пятницу.

В Елисейском дворце указали, что визит отложен для того, чтобы «иметь возможность принять его Величество в условиях, соответствующих нашим дружеским отношениям».