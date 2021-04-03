Вице-премьер Украины заявил о праве США на участие в «нормандском формате»

Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что для урегулирования ситуации в Донбассе возможно участие Соединенных Штатов на уровне «нормандского формата», передает Интерфакс.
По его словам, это связано с тем, что США являются членом ОБСЕ и гарантом Будапештского меморандума.
«Поэтому, на сегодняшний день, США, как участник Будапештского меморандума, а это и моральное, и юридическое их право, могут начинать работать как в «Нормандском формате», так и на уровне послов и координаторов Трехсторонней контактной группы», — сказал он.
Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сообщал, что встреча лидеров стран-участниц «нормандского формата» планируется на апрель.
«Нормандский формат» переговоров (РФ, Украина, Германия, Франция) по ситуации в Донбассе существует с июня 2014 года.
В последний раз встреча стран-участниц формата состоялась в Париже в декабре 2019 года.Тогда на саммите «нормандской четверки» в Париже участники приняли итоговое заявление, но большая часть его содержания до сих пор не реализована (aif.ru)