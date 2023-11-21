Украина имеет право ликвидировать президента РФ Владимира Путина в рамках развязанной им войны, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Это война, и у Украины есть все права защищаться», — сказал Зеленский на вопрос журналиста The Sun, воспользуется ли Киев шансом убрать Путина при удобной возможности.

Украинский лидер напомнил, что Россия до сих пор не оставила планов ликвидировать его. По его словам, российские спецслужбы готовят на конец 2023 года операцию «Майдан-3». Одна из ее целей — смещение главы Украинского государства. При этом Зеленский подчеркнул, что детали плана могут измениться и необязательно конечной целью будет его физическое устранение.

«Они будут использовать любые инструменты, которые у них есть», — пояснил украинский лидер. В то же время он снова исключил проведение президентских выборов, которые должны состояться в марте 2024 года. Он назвал их незаконными в условиях военного положения, которое он продлил до 14 февраля следующего года.

Ранее Зеленский говорил, что выборы обойдутся стране в $5 млрд и потребуют внесения поправок в законодательство. По мнению президента Украины, предстоящие выборы выгодны только России. Решать политические споры по этому вопросу он предложил соответствующим структурам. «Чтобы не осталось пространства для конфликтов и чужой игры против Украины», — пояснил Зеленский. (moscowtimes.ru)