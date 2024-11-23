Украина имеет право наносить удары по территории России французскими ракетами большой дальности, заявил в интервью «Би-би-си» глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Украина может нанести удары «в целях самообороны», сказал он. Барро не подтвердил факты использования французского вооружения по территории России. Он также отметил, что Запад не должен устанавливать ограничений для поддержки Украины и проводить «красные линии». Отвечая на вопрос об участии французских войск в боях, Барро заявил: «Мы не исключаем ни одного варианта».

Он также сказал, что Франция будет поддерживать Украину так интенсивно и так долго, как это будет необходимо, поскольку от этого зависит безопасность Европы.