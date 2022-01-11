Российский писатель-сатирик, публицист, поэт, драматург, журналист, правозащитник Виктор Шендерович, внесенный Минюстом РФ в реестр «иностранных агентов», написал во вторник, 11 января, на своей странице в Facebook о том, что намеревается уехать из России, сообщает Delfi..

Причиной отъезда Шендерович назвал иск, который подал против него бизнесмен Евгений Пригожин из-за сказанного о нем писателем в программе «Особое мнение» на радиостанции «Эхо Москвы». Согласно исковому заявлению, Шендерович назвал Пригожина «уголовником» и «убийцей».

«Я всегда являлся по повесткам на допросы и суды. Отчасти из любопытства, отчасти из доверия к судьбе и благоприобретенной в детстве веры — в торжество если не добра, то здравого смысла… Но от личного участия в уголовном деле, которое мне светит по заявлению «кремлевского повара» Пригожина, я, пожалуй, воздержусь, и как раз из здравого смысла», — написал Шендерович.

Как написал Шендерович, он «принял решение переждать снаружи», пока «этот Пригожин тут элита» — и добавил, что вынужденный отъезд с родины тоже является лишением свободы. Куда именно он намерен уехать, писатель не уточнил.