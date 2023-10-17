Богослов Андрей Кураев, ранее имевший сан протодиакона и считавшийся одним из самых часто цитируемых в российских СМИ служителем Русской православной церкви (РПЦ), сообщил об отъезде из России после «полутора лет раздумий и колебаний». Бывший священнослужитель написал в своем Telegram-канале в понедельник, 16 октября, что решил «не уподобляться герою анекдота, который погиб после троекратного отказа сесть на спасательный вертолет» и переезжает в Чехию.

По словам Кураева, его «московский мир» разрушен, а в России становится сложно проводить встречи и читать лекции ввиду «торжества хорового начала под руководством несмываемого регента». Свой переезд богослов называет «трудовой миграцией», так как надеется продолжить лекционную и публицистическую деятельность в Европе.

Весной 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил Кураева священного сана из-за «деструктивной деятельности». Московская городская епархия намеревалась сделать это еще в 2020 году, обвинив Кураева в клевете из-за одного из постов богослова в его блоге на платформе LiveJournal.

В тексте поста Кураев критиковал протоиерея Александра Агейкина, скончавшегося незадолго до этого от пандемии COVID-19. Протодиакон указывал, что Агейкин призывал бороться с возбудителем инфекции молитвой, и называл его «тупым карьеристом», а его положение в церкви — следствием «мелких реформ патриарха Кирилла». Назначения, совершенные главой РПЦ, Кураев часто критиковал как до этого, так и позднее. Кроме того, в 2017 году богослов высказался в защиту фильма «Матильда» Алексея Учителя, против показа которого в РФ выступали православные активисты. (DW)