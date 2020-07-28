Видеограф Самир Тахиров: Киркорову не скажешь, «а можно еще разок»?!

Самир Тахиров – один из топовых видеографов Азербайджана. Ему доверяют звезды шоу бизнеса, он снимает рекламу для мировых брендов, он – главный видеограф крупнейшего музыкального фестиваля «ЖАРА».

В интервью # С.Тахиров раскрыл секреты своего успеха, рассказал о капризах звезд, и признался, почему он не снимает клипы для артистов:

— Ваши работы выделяют вас из многих других видеографов. Насколько важна индивидуальность в вашей профессии?

— Очень важна. Но есть еще более важный фактор – все делать красиво. Мы все разные, у каждого свой подчерк, свой стиль, свое видение. Разумеется, в любой работе, а тем более в нашей, важно качество, и хорошо, когда оно соответствует мировым стандартам. Но в любом случае, каждый проект требует креатива. Иногда бывает, что человек делает нестандартные вещи, но это не означает, что в итоге его ждут аплодисменты. В нашем деле требуется всестороннее мышление. Нужно не только придумать идею, но продумать каждую деталь, которая может скрасить проект, начиная от разработки cамого концепта, заканчивая цветокоррекцией. Вот и весь секрет, как выделяться и быть востребованным.

— Какие тренды сегодня наиболее актуальны в видеографии?

— Здесь не столько важен сам тренд, как умение идти с ним рядом, ощущать, чувствовать веяние времени, поймать актуальность в той или иной работе. Ни в коем случае не гнаться за трендом, потому что тогда ты всегда будешь на шаг позади. Иногда мы делаем ролики, раньше других, предугадав стиль, который вскоре становиться популярным в мире. Видение формируется за счет общего мировоззрения. Ведь тренды создают сами же люди.

— Вы работали на одном из самых крупных событий, проходящих в Баку – музыкальном фестивале «Жара». Это особый опыт для вас?

— Безусловно. Работа на фестивале «Жара» — это захватывающая и увлекательная история. Сразу признаюсь, что это не просто. Уровень ответственности просто зашкаливает. Мы снимаем не только сцену и красную дорожку, но и «закулисье». Но главное, на «Жаре» мы работаем с каждым артистом индивидуально! Наши ролики, транслировались на Первом российском канале перед каждым выступлением артистов. Для нас это очень почетно, ведь у них множество требований к формату и качеству, и мы эти требования полностью удовлетворяем.

— А звезды капризничают?

— Со звездами, конечно, не просто (смеется, авт). На «Жаре» мы работаем абсолютно с каждой звездой, включая топовых артистов. Это Филипп Киркиров, EMIN, Тимати, и другие. Они — супер звезды. Всегда торопятся, хотят быстро отсняться и уйти.

К примеру, Филипп Киркоров еще и очень нетерпеливый. В работе с ним нужно терпение, аккуратность, психологический подход. С топовыми артистами мы не можем позволить себе делать по 10 дублей. И если, не дай Бог, какой-то кадр не получился, ты не скажешь Киркорову, «а можно еще разок». Второго шанса очень часто просто не бывает. Поэтому наша команда работает четко, как швейцарские часы!

Но, это крупнейший фестиваль, и как бы ты не был готов к нему технически и морально, не исключены форс-мажоры. И это абсолютно нормальная ситуация для такого рода масштабных событий. Бывают, к примеру, случаи, когда у тебя всего 2 минуты для того, чтобы отснять артиста, потому что ровно через три он выходит на сцену. К счастью, у нас не было ни одного сбоя. Опыт всегда помогает не растеряться, сделать все как надо. Но и самое главное это удача. Я чувствую, что Бог всегда с нами.

— Клипы для артистов вы не снимаете. Почему?

— Пока не снимаем, хотя запросов очень много. Мы выбрали более сложный путь, занявшись художественным и рекламно – коммерческим форматом. Клипы снимать не так уж и сложно. Я ни в коем случае не принижаю работу клипмейкеров, но на данном этапе мы не хотим этим заниматься. Посудите сами – снять 30-ти секундный рекламный ролик, уложить в этот промежуток идею, креатив, стиль и задумку в целом – задача не из простых. Если уж будем снимать клипы, то это будет что-то мега крутое, что в принципе планируем сделать в ближайшее время. Не хочу раскрывать все секреты раньше времени. (смеется — авт).

— Как и кто попадает в вашу команду Healts studio? Можете взять человека без опыта и помогать ему развиваться?

— На самом деле попасть в нашу команду легко и сложно одновременно. Если человек талантлив, у него есть свое видение, то таких людей мы хватаем обеими руками. Мы готовы брать и новичков, но с тем условием, что человек горит работой, у него есть желание развиваться. И, конечно, мы приветствуем терпеливых сотрудников. Потому что в нашей сфере без этого качества сложно чего-либо добиться.

— И традиционный вопрос последнего времени – как пандемия и карантин повлияли на вашу деятельность?

— В самом начале пандемии, нам, как и многим, пришлось заморозить все проекты. Работали из дома, онлайн, завершили все текущие проекты. А потом, неожиданно для нас самих, начался всплеск. Сейчас у нас ситуация даже лучше, чем была до пандемии. Я не очень хорошо разбираюсь в экономике, но у нас стало больше работы и больше идей. Возможно, повлияла перезагрузка, которая очень важна для творческих людей. Поэтому карантин отразился на нашей работе самым положительным образом. Мы всем желаем успехов и процветания!