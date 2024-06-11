Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу отреагировал на отмену запрета на въезд в страну для Филиппа Киркорова. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Зачем ему сюда приезжать, чтобы рассказывать, как великодушен русский мир!? Нет, мы этого не позволим!» — заявил парламентарий.

Он потребовал, чтобы молдавские судьи руководствовались «политическим контекстом» и «ситуацией в мире» при принятии решений.

3 июня стало известно, что суд Кишинева снял запрет на въезд в Молдову Филиппу Киркорову.

29 июля 2022 года пограничная полиция Молдовы запретила Киркорову въезд. Артист прилетел в Кишинев из Стамбула, однако на пограничном контроле в VIP-зале аэропорта ему сообщили, что его не впустят. Пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская заявляла, что на границе артисту аргументировали отказ тем, что в связи с чрезвычайным положением туристы не могут въезжать в страну.