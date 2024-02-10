Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия подвергается мощным нападкам со стороны евроатлантического сообщества из-за того, что выступает за мирные переговоры по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, Венгрия всегда была уверена, что единственный способ спасти жизни людей — как можно скорее прекратить украинский конфликт.

«Нужно понимать, что мы подвергаемся огромной атаке за эту нашу позицию в трансатлантическом сообществе», — сказал Сийярто.

Министр при этом подчеркнул, что это не мешает Будапешту говорить «то, что он думает».