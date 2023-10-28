Израильская хакерская группировка WeRedEvils сообщила о взломе системы управления проектами нефтяной инфраструктуры Ирана, пишет газета Jerusalem Post, ссылаясь на сообщение группировки.

По данным издания, взломанная система обеспечивала поставки топлива и нефти по всему Ирану.

«Нам удалось заполучить жизненно важное и конфиденциальное программное обеспечение, о котором мы не будем… вдаваться в подробности», — процитировала газета сообщение WeRedEvils.

Хакеры полагают, что Иран уже оценил масштаб ущерба.