По состоянию на утро 28 декабря на территории страны наблюдается усиление северо-западного ветра.

Об этом сообщила директор бюро прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гульшад Мамедова.

Она отметила, что максимальная скорость ветра достигает 29 м/с в Баку и на Абшеронском полуострове, 23 м/с в Гобустане, 20 м/с в Балакяне, Шеки, Нафталане, Алтыагадже и 19 м/с в большинстве районов.

По данным станции «Нефтяные камни», высота волн в Каспии достигла 3 метров.

«Ожидается, что к вечеру 28 декабря все еще будет дуть сильный северо-западный ветер, максимальная скорость которого составит 18-23 м/с, временами 25-30 м/с, в некоторых частях полуострова порывы усилятся до 33-38 м/с».