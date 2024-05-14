На территории Азербайджана наблюдается дождливая, ветреная погода, сопровождающаяся грозами и кратковременными дождями. Об этом свидетельствуют данные Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов по состоянию на 9:00.

Как сообщает служба, в некоторых местах прошли ливни, а в Шахдаге выпал снег.

В Габале выпало 88 мм осадков, в Огузе – 65, Балакене – 61, Загатале – 46, Гёйчае – 44, Шеки – 31, Лянкяране – 28, Астаре – 25, Исмаиллы, Гахе – 21, Зардабе – 18, Кюрдамире – 17, Шахбузе – 13, Губе, Гядабее – 12, Грызе, Гусаре, Бейлягане, Агдаме – 10, Ордубаде, Агсу, Лерике, Нахчыване – 9, Шахдаге, Нафталане, Дашкесане – 8, Тертере, Барде, Халтане, Евлахе, Имишли, Мингячевире, Гёйгёле, Гобустане, Садараке, Шамкире, Сабирабаде, Шамахы, Алтыагадже, Шабране, Гяндже, Ярдымлы, Джейранчёле, Джульфе, Товузе, Гахе, Агстафе, Билясуваре, Шаруре – 7, в Баку и на Абшеронском полуострове – 1 мм.

В результате интенсивных дождей водность в реках республики повысилась, кратковременные паводки наблюдались на реках Гирдиманчай (Исмаиллы), Курмюкчай (Гах), Демирапаранчай (Габала), Балакенчай (Балакен).

В Дашкесане, Гёйгёле, Нафталане, Гяндже, Балакене, Шеки, Шамахы, Гусаре, Грызе, Шабране, Гядабее, Загатале, Гахе, Лерике был туман.

Наблюдающаяся на территории страны дождливая погода, по предварительным данным, сохранится с перерывами до вечера 17 мая.