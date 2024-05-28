Пыльная погода, которая носит трансграничный характер и связана с метеорологическими условиями, продержится на территории Азербайджана еще два дня.

Об этом заявила сотрудник Национальной гидрометеорологической службы Гюльнара Аббасова.

По ее словам, увеличение частиц пыли в воздухе связано с преобладанием северо-восточных воздушных потоков.

«Согласно данным с автоматических станций на утро, концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшеронском полуострове превышает норму в 1,2 раза», — отметила Г.Аббасова.