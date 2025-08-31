По данным автоматических станций, начиная с сегодняшнего вечера в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода. В настоящее время содержание пыли в воздухе превышает норму в 1,8–2 раза.

Как передает Report, об этом сообщила главный инженер Группы мониторинга загрязнения окружающей среды Рена Аллахвердиева.

Она отметила, что наблюдаемая пыль имеет трансграничный характер и проникла на территорию страны вследствие метеорологических условий с юго-восточными воздушными потоками. По ее словам, пыльная погода, в зависимости от метеоусловий, может продлиться в течение двух дней.