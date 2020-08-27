Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО

Из-за глобализации Россия стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения «стратегического сдерживания». Такое мнение ветерана ВМС США, автора книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорда Дисмьюкса приводит портал Clio’s Musings.
«Уязвимость России на море кажется очевидной и продолжает расти», — утверждает он.
Дисмьюкс отмечает важность торгового флота для России, которая, по его словам, занимает второе место после Китая по количеству торговых судов под национальным флагом. Ветеран ВМС США считает, что в случае теоретической «агрессии» со стороны России НАТО должно объявить полную блокаду и обеспечить ее соблюдение всеми доступными гражданскими и военными средствами.
«Запад должен убедительно угрожать России лишением права пользования Мировым океаном», — заявил Дисмьюкс.(РИА Новости)