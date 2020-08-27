Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО

Дисмьюкс отмечает важность торгового флота для России, которая, по его словам, занимает второе место после Китая по количеству торговых судов под национальным флагом. Ветеран ВМС США считает, что в случае теоретической «агрессии» со стороны России НАТО должно объявить полную блокаду и обеспечить ее соблюдение всеми доступными гражданскими и военными средствами.