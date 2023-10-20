История ветерана 44-дневной освободительной войны Максима Воскресенского, который после победы занялся пчеловодством, облетела все азербайджанские СМИ.

С первого и до последнего дня войны 23-х летний загаталец Максим Воскресенский находился на передовой и был награжден медалями «Отважный боец», «За освобождение Физули», «За освобождение Джебраила», «За освобождение Ходжавенда», и «За освобождение Шуши».

При освобождении города Физули Максим получил осколочное ранение и 20 дней пролежал в госпитале, после чего вернулся в боевую зону.

После войны Максим занялся в родном Загаталы пчеловодством, помогая отцу, потомственному пчеловоду.

И вот уже третий год Максим приезжает на традиционную ярмарку меда в Баку, которая проходит рядом со станцией метро «Гянджлик».

Как и в прошлый год, ветеран привез на продажу 400 килограммов меда —

майский, каштановый, липовый, падевый, три в одном. Мед у Максима самый разный и неизменно качественный.

Бакинцы, узнав, что Максим на ярмарке и снова привез свой замечательный мед, принялись скупать товар у ветерана.

«Спасибо журналистам, они оказали большую поддержку своими публикациями обо мне. Люди приходят на ярмарку, спрашивают, как найти Максима, подходят, благодарят за победу, и никто не уходит, не купив мед! Мне очень приятно слышать все те душевные слова, которые говорят люди, я безгранично благодарен всем и каждому за такую поддержку! До конца ярмарки осталось 2 дня, а я практически распродал весь мед. Осталось около 90 кг. Может, и это еще успею продать», — говорит Максим в интервью #.

Невероятно позитивный, излучающий добро Максим Воскресенский еще пару лет назад и представить себе не мог, что станет таким родным и близким человеком для тысяч бакинцев, которые каждый год спешат на ярмарку — пожать герою руку, выразить свое восхищение и обязательно купить мед!

От всей души желаем Максиму удачи и исполнения его самой заветной мечты — стать егерем.