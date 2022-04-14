Верховный апелляционный суд Турции отменил решение от 2020 года, предписывающее главному оппозиционному лидеру страны Кемалю Кылычдароглу выплатить президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, его родственникам и одному из его друзей в общей сложности 197 000 турецких лир (13 500 долларов США) в качестве компенсации за его утверждения о том, что они тайно переводили деньги в офшорную компанию, базирующуюся на острове Мэн.

В июле 2020 года турецкий суд постановил, что Кылычдароглу должен выплатить 110 000 турецких лир Эрдогану, 15 000 турецких лир его сыну Ахмету Бураку Эрдогану, 17 000 турецких лир его дяде Зие Ильгену, 25 000 турецких лир его брату Мустафе Эрдогану, 20 000 турецких лир тестю его сына, Осману Кетенчи и 10 000 турецких лир его другу и бизнесмену Мустафе Гюндогану.

Кылычдароглу заявил на заседании парламентской группы в ноябре 2017 года, что в 2011 году группа осуществила переводы на сумму 18 миллионов долларов в офшорную компанию, базирующуюся на острове Мэн, налоговом убежище. Он предъявил SWIFT-коды и банковские квитанции в подтверждение своих утверждений. Обвинения привели к тому, что Эрдоган и его ближайшее окружение подали в суд на лидера НРП о возмещении ущерба. После того, как первоначальное решение суда в ноябре 2019 года о наложении большей суммы ущерба было отменено апелляционным судом, дело было рассмотрено повторно. Члены апелляционного суда, отменившие первоначальное решение, как сообщается, впоследствии подверглись политическому давлению, а некоторым членам даже было отказано в праве на отпуск.