Председатель главной оппозиционной партии Южной Кореи — Демократической партии «Тобуро» — Ли Чжэ Мён подвергся во вторник, 2 января, нападению во время публичного мероприятия. Когда Ли отвечал на вопросы журналистов после посещения строительной площадки нового аэропорта на острове Кадокто в Пусане, подошедший к нему за автографом неизвестный мужчина в возрасте примерно 50-60 лет внезапно набросился на политика и нанес ему удар ножом в шею.

На фотографиях, сделанных во время инцидента, видно, что лидер южнокорейской оппозиции лежит на земле с закрытыми глазами, а столпившиеся вокруг него люди прижимают платок к его шее. Местные СМИ передают, что Ли истекал кровью, но оставался в сознании. После оказания первой помощи он был срочно доставлен в больницу.

Агентство «Рёнхап» сообщает, что нападавший был задержан на месте происшествия.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль распорядился провести скорейшее расследование и выразил поддержку Ли, говорится в заявлении канцелярии президента. «Юн подчеркнул, что наше общество никогда и ни при каких обстоятельствах не должно мириться с подобными актами насилия», — говорится в заявлении.

Бывший мэр города Соннам Ли Чжэ Мён возглавляет Демократическую партию «Тобуро» с середины 2022 года. На президентских выборах в марте 2022 года он с небольшим отрывом проиграл Юн Сок Ёлю.