Один из посетителей мечети в стамбульском районе Фатих напал с ножом на имама и прихожанина. Об этом сообщило управление губернатора Стамбула на сайте.

Инцидент произошел во время молитвы, когда один из прихожан начал вести себя вызывающе внутри мечети. «8 января около 19:15 человек с инициалами О. Ш. устроил скандал, начав выкрикивать лозунги. Имам мечети Галип Уста попросил его уйти. Этот человек ранил ножом имама и Биляля Эрдема», — говорится в сообщении управления губернатора.

Вторым раненым оказался один из постоянных прихожан мечети. Он пытался образумить нападавшего, когда тот по окончании молитвы вошел в комнату имама, пытаясь спровоцировать дальнейший конфликт.

Оба пострадавших доставлены в больницу, их здоровью ничего не угрожает, отметила пресс-служба губернатора. Нападавшего задержали полицейские, его доставили в отделение. О причинах его поведения пока информации нет.