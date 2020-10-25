Верховный главнокомандующий: Мы уничтожили шесть С-300 ВС Армении

Мы не атакуем гражданских лиц. После чудовищного удара Армении баллистическими ракетами по Гяндже, в результате которого погибли десятки человек, после этого теракта мы открыто сказали, что будем мстить, но на поле боя.

Мы не атакуем гражданских лиц. Мы не атакуем религиозные объекты. То, что произошло с церковью в Шуше, было ошибкой, — я уже открыто говорю об этом, — или же это было сделано самими армянами, чтобы обвинить нас.

Об этом заявил Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев в интервью американскому телеканалу Fox News, отвечая на вопрос корреспондента о том, обстреливает ли Азербайджан гражданское население, передает АЗЕРТАДЖ.

«В столице так называемой «Нагорно-карабахской республики» Ханкенди находились военные цели, и мы атаковали город только до 9 октября. После этого мы не наносили ни одного удара по гражданскому населению или городу в Нагорном Карабахе. Но они (армяне) атаковали. Вы видели кадры последствий действий армян в Гяндже?», — сказал глава государства

Что касается дронов, Президент посоветовал корреспонденту посмотреть фотографии в интернете.

«На данный момент наши дроны уничтожили более 230 танков. Мы уничтожили принадлежащие им (армянам) шесть систем противовоздушной обороны С-300, сотни единиц бронетехники. Мы не используем беспилотники против гражданских лиц. Эта информация не соответствует действительности», — сказал он.