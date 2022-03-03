Верховная рада Украины поддержала указ президента страны Владимира Зеленского о мобилизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ украинского парламента.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране всеобщей мобилизации населения. Всеобщая мобилизация должна быть проведена в течение 90 дней.

Решение принято в связи с военной агрессией России против Украины и с целью обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Украины и других военных формирований, отмечается в документе.

Кроме того сообщается, что украинские власти объявили о запрете на выезд из страны всех мужчин от 18 до 60 лет.