Великобритания намерена ужесточить наказание для особо опасных преступников

Правительство Соединенного Королевства намерено ужесточить законы в отношении лиц, совершивших особо опасные преступления. Об этом королева Великобритании Елизавета II заявила в четверг на открытии сессии парламента нового созыва.

«Мое правительство выступает за справедливую систему правосудия, которая способна обеспечить безопасность людей. Министры учредят королевскую комиссию, в обязанности которой будет входить надзор за процессами уголовного судопроизводства, а также повышение его эффективности, — сказала монарх в своей тронной речи. — Новые законы по вынесению приговоров обвиняемым гарантируют, что особо опасные преступники, в том числе террористы, будут находиться под стражей дольше».

Правительство предлагает лишить осужденных в терроризме возможности просить о условно-досрочном освобождении (УДО) до отбытия ими двух третей срока. Власти намерены установить минимальный срок заключения в 14 лет для обвиняемых в наиболее тяжких преступлениях, связанных с терроризмом.

Тема условно-досрочного освобождения осужденных за террористическую деятельность активно обсуждалась политиками после произошедшего в Лондоне 29 ноября теракта, в результате которого погибли два человека. Около 14:00 28-летний Усман Хан, на поясе которого было закреплено фальшивое взрывное устройство, напал с ножом на людей на Лондонском мосту. Хан, ранее судимый за планирование теракта, был освобожден досрочно в 2018 году, отбыв в заключении лишь 8 лет из 16.(ТАСС)