Испанские правоохранительные органы ликвидировали в Мадриде одну из самых опасных и жестоких молодежных банд страны. Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции.

Речь идет о банде «4 Chorros», которая, в свою очередь, является частью группировки Dominican Don’t Play (DDP). Бандиты проживали в столичном районе Карабанчель и действовали на территории автономного сообщества Мадрид.

Полицейские задержали 11 человек. Они подозреваются в нападениях, незаконном хранении огнестрельного и холодного оружия, участии в преступной организации. Полицейская операция против «4 Chorros» началась в январе, после того как бандиты напали на улице на мужчину, сначала открыв по нему стрельбу, а затем нанеся ему мачете несколько ударов по голове и рукам.