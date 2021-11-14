Великобритания готова перебросить в Украину порядка 600 бойцов сил специального назначения из-за опасений относительно готовящегося Россией вторжения. Об этом сообщает британское издание The Mirror со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников издания, британское командование уже занимается подготовкой соответствующего отряда бойцов, куда входят военнослужащие Особой воздушной службы (Special Air Service, SAS), полк специальной разведки, медики, инженеры, связисты и порядка 400 военнослужащих из 16-й десантно-штурмовой бригады.

Издание подчеркивает, что всех спецназовцев из данной группы уже предупредили о том, что они могут быть переброшены в Украину в самое ближайшее время, а их оборудование уже упаковали.

Источник рассказал, что решение о подготовке было принято после того, как высокопоставленные военные чиновники страны и глава MI6 Ричард Мур заявили правительству о том, что президента РФ Владимир Путин представляет «явную и реальную» опасность для Украины и Запада.