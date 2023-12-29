Великобритания передаст Украине сотни ракет противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шэппс.

«Мы продолжаем поддерживать украинскую оборону. Вот почему сегодня мы отправляем сотни ракет противовоздушной обороны, чтобы восполнить арсенал подаренных Великобританией систем противовоздушной обороны, способных сбивать российские беспилотники и ракеты с невероятной точностью», — написал министр на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). Шэппс призвал другие западные страны поставить Украине необходимое вооружение и боевую технику.

После начала российской специальной военной операции Великобритания оказала киевским властям военную помощь на сумму £4,6 млрд ($5,9 млрд). Правительство, в частности, поставило на Украину дальнобойные ракеты Storm Shadow, танки Challenger 2, самоходные гаубицы AS90 и реактивные системы залпового огня M270. В посольстве РФ в Великобритании заявляли, что поставки различных видов вооружений киевским властям свидетельствуют об открытом вовлечении Лондона в конфликт на Украине. (ТАСС)

