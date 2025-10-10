Великобритания смогла передать Украине сотни ракет для ПВО на пять месяцев раньше запланированного срока поставки. Об этом сообщило британское правительство в пятницу, 10 октября.

Указано, что речь идет о легких многоцелевых ракетах (LMM), которые ВСУ используют уже более трех лет. Они изготовлены на заводе в Белфасте, что обеспечило создание 200 дополнительных рабочих мест.

В Лондоне также рассказали, что на этой неделе Киев посетила британская торговая делегация с целью усиления военной поддержки Украины.

Великобритания усиливает свое непоколебимое обязательство помочь Украине защититься от незаконного вторжения России.» Только в этом году мы тратим 4,5 млрд фунтов стерлингов на военную поддержку Украины, больше, чем когда-либо ранее. Для меня было честью возглавить эту торговую делегацию в Киев», – заявил заместитель министра обороны по вопросам оборонной готовности и промышленности Великобритании Люк Поллард.