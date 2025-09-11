Великобритания и Франция предложили направить в Польшу истребители Eurofighter и Rafale в связи с инцидентом с нарушением польского воздушного пространства некими БПЛА. Об этом заявил в Сейме (нижней палате парламента) глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

«Свои заявления в плане защиты восточного фланга НАТО французы и британцы подкрепляют самолетами Eurofigher и Rafale», — сказал Косиняк-Камыш, трансляцию его выступления ведет телеканал TVP Info. Кроме того, по его словам, Нидерланды ускоряют отправку в Польшу двух из трех имеющихся в распоряжении королевства батарей Patriot.