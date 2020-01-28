Великобритания если захочет вернуться, всегда получит место в ЕС

Глава правительства Ирландии Лео Варадкар выразил сожаление по поводу предстоящего 31 января выхода Великобритании из Евросоюза. Он также заверил британцев, что они всегда смогут найти место в ЕС, если захотят вернуться обратно.

Об этом Лео Варадкар заявил в понедельник на пресс-конференции в Дублине, предварявшей встречу с главным переговорщиком ЕС по Brexit Мишелем Барнье. «В пятницу мы попрощаемся с нашим старым другом, который отправляется в авантюрное путешествие, — отметил Варадкар, которого цитирует ТАСС. — Мы надеемся, что все у них сложится удачно, но если нет — для них всегда при желании найдется место за европейским столом».

 

| 2020-01-27T23:05:45+00:00 28 января 2020, 07:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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