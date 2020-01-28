Великобритания если захочет вернуться, всегда получит место в ЕС

Глава правительства Ирландии Лео Варадкар выразил сожаление по поводу предстоящего 31 января выхода Великобритании из Евросоюза. Он также заверил британцев, что они всегда смогут найти место в ЕС, если захотят вернуться обратно.

Об этом Лео Варадкар заявил в понедельник на пресс-конференции в Дублине, предварявшей встречу с главным переговорщиком ЕС по Brexit Мишелем Барнье. «В пятницу мы попрощаемся с нашим старым другом, который отправляется в авантюрное путешествие, — отметил Варадкар, которого цитирует ТАСС. — Мы надеемся, что все у них сложится удачно, но если нет — для них всегда при желании найдется место за европейским столом».