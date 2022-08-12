Представитель Белого дома заявил, что ведется работа над организацией встречи Байдена и Си Цзиньпина. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Они договорились, что команды обсудят подробности», — сказал он.

По словам чиновника, лидеры двух стран говорили о возможности личной встречи.

Отмечается, что время и место политик не уточнил.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Байден может впервые лично встретиться Си Цзиньпином в качестве президента США в ноябре. В материале газеты сообщалось, что председатель КНР возможно посетит саммит «большой двадцатки» (G20) на Бали 15-16 ноября, а затем полетит в Бангкок на саммит АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество).

В издании подчеркнули, что часть подготовки поездки главы КНР, которая может измениться, предусматривает встречу с президентом США на полях одного из саммитов.

Кроме того, для китайского лидера это может стать первой международной поездкой за три года.