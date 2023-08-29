Папа римский Франциск ответил на критику со стороны Украины по поводу его обращения к молодым христианам в РФ, в котором он призвал российскую молодежь «сохранять и развивать то положительное, что есть в великом культурном и духовном наследии России». Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни в заявлении, обнародованном во вторник, 29 августа, выразил несогласие с мнением МИД Украины о том, что слова понтифика равносильны «империалистической пропаганде».

«В своих приветственных словах, обращенных к некоторым молодым российским католикам в последние несколько дней, как ясно из контекста, в котором он их произнес, Папа хотел призвать молодежь сохранять и развивать то положительное, что есть в великом культурном и духовном наследии России, и уж точно не восхвалять империалистические логики и государственных деятелей, приводимых для обозначения определенных исторических периодов», — указал Бруни.

25 августа Франциск в режиме телемоста принял участие во встрече с молодыми российскими христианами, которая проходила в тот день в базилике Святой Екатерины в Санкт-Петербурге, и ответил на вопросы верующих из России. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской встречи католической молодежи, на которую приехали около 400 молодых людей со всей страны, и стало продолжением Всемирного дня католической молодежи, прошедшего в начале августа в Лиссабоне.

«Не забывайте, что вы наследники великой матери-России, великой страны, ее истории, ее святых, ее великих деятелей культуры. Вы наследники великой России, поэтому — спасибо вам, спасибо за то, как вы умеете быть русскими. Храните это наследие, берегите его, спасибо вам», — произнес понтифик.

В Украине в этих словах, распространенных на религиозных сайтах двумя днями позднее, усмотрели воспевание «российского империализма».

«Обидно, что российские великодержавные идеи, которые и являются причиной хронической агрессии России, сознательно или бессознательно звучат из уст Папы Римского. Подобной империалистической пропагандой и утверждением о том, что великая Россия должна быть спасена, Кремль оправдывает убийство тысяч украинцев,» — заявил представитель МИД Украины Олег Николенко. (DW)