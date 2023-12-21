Про приметы или знамения Апокалипсиса (конец света) различные источники рассказывают по-разному. К примеру, некоторые посчитали «дождь» из мертвых птиц, прошедший несколько лет назад в различных точках планеты, предзнаменованием конца человечества.

Или возьмем пресловутую дату из календаря майя: 21.12.2012. Комбинация цифр вкупе с конспирологией внесли смятение в души немалых людей. Запаниковавшая часть населения стала опустошать магазины, делая упор на гречку, спички и свечи. Представляете, конец света, который ниспошлет Всевышний, спасует пред спичками и свечами. Но это так, лирика.

А правда состоит в том, что знамения Апокалипсиса заключаются не в календаре майя или граде из мертвых птиц, а… в католической церкви. Во всяком случае, решения, которые принимаются Ватиканом, непосредственно указывают на это.

Итак, на днях папой Франциском был одобрен документ, который позволит католическим священникам благословлять пары, не состоящие в браке, в том числе и однополые.

Как пишет немецкое издание Deutsche Welle, католическим священникам теперь разрешено благословлять гомосексуальные пары.

В документе префект Дикастерии доктрины веры аргентинский кардинал Виктор Фернандес проводит очень четкое различие между таинством брака и благословением любящих друг друга людей.

Согласно церковной доктрине, секс разрешен только в браке между мужчиной и женщиной; только гетеросексуальные пары могут венчаться в церкви. Поэтому священники, благословляющие гомосексуальную пару, должны следить за тем, чтобы этот акт не выглядел как брак — то есть как таинство.

Благословение не может быть дано в связи с гражданской церемонией или регистрацией гражданского партнерства. Пара не может появляться в свадебных нарядах, и такие типичные жесты, как обмен кольцами, также являются табу.

Еще одно требование: священник не может благословлять двух мужчин или двух женщин во время церковной службы, которая, как указывает кардинал Фернандес, отведена для отношений, соответствующих Божьим планам в творении.

Вы что-то поняли из вышеуказанной ахинеи? Получается, что гомосексуалисты, лесбиянки или кто-то еще из этой категории в церкви венчаться не могут.

Ну, еще бы, разве можно в церкви давать «добро» на столь греховное дело. И в то же время, «голубые» и «розовые» могут предаваться любовным утехам без таинства брака. Но священники с удовольствием и на вполне законной церковной основе их благословят на соитие.

Возможно, я не силен во всех нюансах церковных обрядов католической церкви, но меня интересует вопрос: а благословление священника разве не дается с позволения Бога? Или в Ватикане разделение труда: есть тот, кто следит за таинством брака, и тот, кто как бы занимается «левыми делами»?

Возможно, кто-то меня упрекнет в том, что «голубые» и «розовые» родились на свет не так, нужно их понять, соблюдать их права. В таком случае, давайте соблюдать права маньяков, серийных убийц, педофилов. Ведь, по вашей логике, и они родились с психическими отклонениями. Так почему же одним пожизненное заключение, а другим благословение на совместное проживание? Правда, без таинства брака, но думается, что в скором времени папа Франциск и эту проблему решит.

Вы знаете, в этих оговорках с решением папы Франциском позабавили оговорки с таинством брака. Ватикан дает добро на богомерзкие однополые соития, но на браки добро не дает. И кого же Ватикан хотел обмануть? «Голубых», «розовых», паству, самих себя? Однако, как в свое время пел российский певец Игорь Тальков, «но только обманув себя, мы обмануть не сможем Бога».

В шестой главе Откровения Иоанна Богослова говорится о четырех всадниках Апокалипсиса – это Чума, Война, Голод и Смерть.

Глядя на то, что сегодня происходит, думаю, что четыре всадника Апокалипсиса – ЛГБТ. Тем более, что они основательно оседлали «церковь»…