Римско-католическая Церковь ужесточила правила рассмотрения необычных явлений для признания их чудесами. По новым правилам, епископы больше не могут самостоятельно признавать сверхъестественное происхождение того или иного события. Они обязаны консультироваться с верхушкой Церкви в Ватикане. По словам церковных иерархов, в последние годы возросло число сообщений о якобы «чудесах», которые на поверку оказывались мошенничеством.

В принятом документе, который заменит предыдущие правила от 1978 года, указано, что каждое сообщение о якобы сверхъестественном событии должно тщательно расследоваться командой священников. Кардинал Виктор Мануэль Фернандес предупредил, что в вопросах о признании свидетельств о чудесах нужно проявлять крайнюю осторожность, поскольку мошенники могут использовать доверчивость верующих ради выгоды, обретения власти, популярности, общественной востребованности и в иных личных целях.

Прихожане часто сообщают о видениях, в которых им является Христос или святые, об изображениях Иисуса или Богородицы, которые начинают истекать слезами или кровоточить, проявлении лика Христа или Мадонны на разных поверхностях, от древесины до жареного хлеба, и прочих событиях, которые они считают чудесными. Таких сообщений стало намного больше в эпоху соцсетей.

Официальное признание события чудом случается редко. Рассмотрение свидетельств Святым престолом может длиться десятилетиями. Так, серия якобы сверхъестественных появлений Девы Марии в Амстердаме в 1940-х и 1950-х годах рассматривалась Ватиканом около 70 лет, пока в 2020 году Церковь не вынесла вердикт, что чуда не было. Некоторые свидетельства — например, предполагаемые явления Богородицы в боснийском селе Меджугорье — до сих пор находятся на рассмотрении Ватикана.