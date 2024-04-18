18 мая в Баку состоится уникальная ярмарка «Алиса в стране чудес».

«Позаботившись о визуальном обновлении», ярмарка привлечет посетителей к свежему порыву звуков. В музыкальном пространстве их встретят как известные, так и неизведанные персонажи», — организаторы обещают посетителям настоящую сказку с незабываемыми моментами.

Ярмарка будет организована на территории пространства «Passage» 1901.

Организаторы проекта уделяют большое внимание программе мероприятий, подчеркивая, что основная задача — провести не просто праздник для творческих и увлеченных людей, но и предоставить площадку для обмена опытом, знаниями и хорошим настроением.

Мастера хэндмейд смогут представить на ярмарке свои работы. Гостей ждут авторские украшения из натуральных камней, оригинальные боксы, футболки с ручной росписью и многое другое.

Порадуют своими эксклюзивами ремесленники, дизайнеры, ювелиры, шоколатье, кондитеры.