Вашингтон поддерживает проведение многосторонних переговоров в Саудовской Аравии по Украине, представители США также намерены принять в них участие, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
«Разумеется, мы поддерживаем данный саммит», — сказал Миллер в ходе брифинга, комментируя встречу на высшем уровне, которая, предположительно, стартует на текущей неделе в саудовской Джидде.
Как отметил дипломат, в Вашингтоне уделяют первостепенное внимание тому, чтобы Киев был представлен на мероприятиях, на которых будет обсуждаться дипломатическое решение украинского конфликта. При этом Миллер отказался огласить список стран, которые примут участие в предстоящем форуме.
«Что касается того, будут ли участвовать представители властей США, я готов подтвердить, что это так», — добавил Миллер.