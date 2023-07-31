Как отметил дипломат, в Вашингтоне уделяют первостепенное внимание тому, чтобы Киев был представлен на мероприятиях, на которых будет обсуждаться дипломатическое решение украинского конфликта. При этом Миллер отказался огласить список стран, которые примут участие в предстоящем форуме.