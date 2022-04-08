Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не знает, какова будет дальнейшая судьба «тройки» сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию. Причина — в позиции США и Франции, сказал Лавров 8 апреля на брифинге с армянским министром Араратом Мирзояном в Москве.

«Наши французские и американские партнеры по этой группе в русофобском угаре, в стремлении отменить все и вся, что касается РФ, заявили, что не будут с нами общаться в этом формате», – сказал министр.

Лавров обвинил США и Францию в русофобии. «Мы привержены урегулированию карабахской ситуации и выполнению всех договоренностей, достигнутых в трехстороннем формате между лидерами Армении, Азербайджана и РФ», — сказал он.

Лавров также отметил, что договоренности между Пашиняном и Алиевым в Брюсселе «по делимитации и разблокированию торговых связей, а также нормализации отношений Еревана и Баку, соответствуют договоренности, достигнутые на встрече Путина со своими коллегами из Армении и Азербайджана».

«Мы подтвердили сегодня: решение лидеров России, Армении и Азербайджана о том, что комиссия по делимитации будет двусторонней с консультативным участием российской стороны, остается в силе», – сказал Лавров и выразил надежду, что США и Франция не будут мешать реализации этих договоренностей. (Туран)