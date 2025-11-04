Новое исследование Университета Пенсильвании выявило неожиданную закономерность: грубые и требовательные формулировки запросов повышают точность ответов ChatGPT.

Согласно данным ученых, модель GPT-4o демонстрировала улучшение результатов на 4% при выполнении 50 тестовых заданий с множественным выбором, когда вопросы содержали резкие выражения вместо вежливых просьб, передает vice.com.

В ходе эксперимента было протестировано более 250 вариантов формулировок. Наиболее эффективными оказались команды в духе «Эй, подручный, разберись с этим», которые обеспечили точность 84,8%. Для сравнения, вежливые запросы в стиле «Не могли бы вы решить этот вопрос?» показали результат 80,8%. Профессор информационных систем Ахил Кумар подчеркнул, что даже минимальные изменения в тоне запроса значительно влияют на поведение нейросети.

Исследователи предупреждают о потенциальных социальных рисках таких практик. Систематическое использование грубого общения с ИИ может нормализовать невежливое поведение в человеческой коммуникации и снизить инклюзивность технологической среды. Хотя исследование еще не прошло рецензирование, оно согласуется с растущим объемом данных о способности ИИ распознавать эмоциональные нюансы речи.

Ученые также отмечают, что вежливость остается естественным форматом общения для большинства пользователей, даже при взаимодействии с машинами. Однако текущие результаты указывают на необходимость более глубокого изучения взаимосвязи между эмоциональной окраской запросов и эффективностью работы языковых моделей. Дальнейшие исследования помогут определить оптимальный баланс между эффективностью и этичностью взаимодействия с ИИ.