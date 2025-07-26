На полях прошедшего в Ханкенди III Международного медиафорума помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев дал интервью немецкому изданию «Berliner Zeitung».

Отвечая на вопрос об обострившихся отношениях с Россией, Хикмет Гаджиев сказал:

«Подобные инциденты могут происходить и между соседними странами. Все началось с авиакатастрофы (самолета AZAL — ред.), которая глубоко потрясла азербайджанское общество. Она произошла на территории России, в российском воздушном пространстве, и мы знаем, как это произошло, — это уже не секрет. Азербайджан, как сосед и партнер, ожидает, что Россия возьмет на себя ответственность и обеспечит справедливость в этом деле», — добавил Гаджиев.

По его словам, кардинальных изменений в российско-азербайджанских отношениях не произошло, однако в последние месяцы ощущается некоторое недопонимание.

Гаджиев также отметил, что Баку готов предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной:

«Если наши друзья и партнеры (Россия и Украина — ред.) захотят встретиться в Баку, мы будем им очень рады. Баку уже является дипломатической столицей всего Каспийского региона. Здесь проходили переговоры между Турцией и Израилем. Сирия и Израиль также проводили переговоры в Баку. Ранее здесь проходили стратегические переговоры между Россией и США по системам противоракетной обороны, а также переговоры Россия-НАТО. В последнее время в Баку проходило множество других тихих дипломатических мероприятий. Мы рады всем, но мы не можем никого принуждать. Они должны обратиться к нам сами», — отметил Гаджиев.

В ответе на вопрос, почему Армения и Азербайджан до сих не могт заключить мирное соглашение помощник президента заявил:

«Иногда мирные соглашения подписываются лишь формально, не принося реального мира. В случае Южного Кавказа ситуация иная — здесь существует реальный мир. Военное противостояние или эскалация между Арменией и Азербайджаном не стоят на повестке дня. Остались лишь отдельные спорные моменты, что вполне естественно. Именно для этого и существует дипломатия и диалог», — отметил Гаджиев.

По его словам, текст мирного соглашения согласован. «Это очень позитивный момент. Да, остаются некоторые нерешенные детали. К примеру, в Конституции Армении содержатся территориальные претензии к Азербайджану. Конституция — внутренний вопрос каждой страны, если только она не затрагивает название или территорию другого государства. Мы хотим подписать мирное соглашение не только с правительством Армении, но и с армянским народом. Мы надеемся, что армяне внесут изменения в Конституцию и официально откажутся от территориальных претензий к Азербайджану», — добавил Гаджиев.

Хикмет Гаджиев прокомментировал распространяемые новости об возможном участии американской компании в контроле над частью Зангезурского коридора, проходящего по территории Армении.

«Сотрудничают ли они с американскими компаниями, это их дело. А пока мы заняты своим. Мы расширяем транспортные связи и налаживаем контакты со всеми нашими соседями — Грузией, Ираном и Россией. В целом, такие связи принесут пользу всему региону. Если Армения будет готова, мы хотели бы совместно развивать Транскавказский транспортный коридор»», — подчеркнул он. (по материалам СМИ)