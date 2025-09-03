Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин не проводили двустороннюю встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков. «Они поприветствовали друг друга, пожали руки, но, собственно, какого-то субстантивного общения не было на этот раз», — сказал он. В Сети появилось видео, как Путин заходит в помещение, где присутствует Алиев, здоровается с ним и поворачивается к другим гостям.

Контакты президентов находились в центре внимания журналистов на фоне обострения отношений между Москвой и Баку. У членов российской делегации не раз спрашивали, будут ли двусторонние переговоры. Песков допускал, что да. «Мы надеемся, что все-таки они будут иметь возможность завтра на полях заседания ШОС пересечься», — сказал он 31 августа. Однако встреча так и не состоялась, при этом Путин провел переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Его помощник Юрий Ушаков уверял, что, несмотря на отсутствие контактов на высшем уровне, члены российской делегации активно общались с азербайджанскими коллегами.

Баку начал дистанцироваться от Москвы в конце 2024 года, когда российская ПВО подбила лайнер «Азербайджанских авиалиний» над Грозным. Путин не признал вину страны за инцидент, который привел к падению самолета и гибели 38 человек на борту. Это вызвало жесткую реакцию Алиева, объявившего о намерении подать иск в международный суд.

Ситуация усугубилась в июне, когда в ходе рейда в Екатеринбурге по подозрениям в убийствах многолетней давности были задержаны более 10 членов азербайджанской диаспоры, а двое из них — братья Зияддин и Гусейн Сафаровы — скончались. Алиев обвинил российских силовиков в том, что они запытали задержанных до смерти и при этом солгали про «сердечный приступ». Тела Сафаровых вернули на родину, вскрытие показало, что братьев жестоко избили. Тогда Азербайджан начал отменять совместные с Россией мероприятия и визиты официальных лиц.

В июле Алиев призвал Украину «не соглашаться на оккупацию», после чего прокремлевские пропагандисты и z-патриоты пригрозили Азербайджану «новой СВО», а российская армия начала бить по объектам республиканской нефтегазовой компании SOCAR в Одесской области. Из-за этого Баку стал рассматривать поставки оружия Киеву, писало издание Caliber. Алиев же заявил, что Азербайджан будет готовиться к войне, и назвал «оккупацией» пребывание республики в составе СССР. (moscowtimes.ru)