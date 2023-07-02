Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи примет участие в саммите ШОС, сообщается в Telegram-канале журналиста программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина.

Также президент проведет совещания с членами правительства и с членами Совбеза РФ и встретится с выпускниками РАНХиГС.

Отметим, что 17 марта 2023 года Международным уголовным судом в Гааге был выдан ордер на арест президента РФ Владимира Путина. В отношении действующего президента России были выдвинуты обвинения в военном преступлении — незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию в ходе вторжения России на Украину. В этой связи российский президент не выезжает из страны.