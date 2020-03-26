Вакцину против эпидемии сделают не из наших эмоций!

Положение на самом деле сложное. Кажется, такую напряженную до предела общественную атмосферу мы пережили всего один раз — во время 20 Января 90 года.

До сих пор не забыты те тяжелые январские дни. Несколько дней у нас вообще не было связи с миром, многомиллионной столицей, вообще, страной правили сплетни. Чего только не говорили тогда? Даже сказывали, что Баку будет изолирован от всего мира и…

Но похвально, что людей сломать не удалось. Бакинцы и все жители республики ровно сорок дней не выходили на работу, объявили забастовку в знак уважения памяти погибших людей.

Сейчас ситуация не такая, какой она была в те январские дни 1990-го года.

Но эпидемия коронавируса имеет свою, как говорится, собственную особенность; мы оказались лицом к лицу не с какой-то военной суперсилой или сверхдержавой, нет, перед нами страшный и невидимый враг, и единственным успокаивающим моментом является то, что на этом фронте мы вовсе не одни– около двухсот стран мира борются против нового вируса.

Такие периоды в истории человечества, как правило, всегда отличаются своей эмоциональной емкостью. Люди имеют различные запасы психологической прочности. Бывает так, что они несколько дней сохраняют спокойствие, но дальше начинается психологический дискомфорт, который со временем переходит в эмоционально-психологический взрыв. Поэтому людей и в целом общества надо беречь от такого сценария развития процессов.

Подобные предположения диктуют, что людей ни в коем случае нельзя полностью изолировать. Изоляция может быть физической или же материальной, носить временный характер, а в духовном плане каждый член общества должен чувствовать, что он вовсе не один, а часть целого. В эти напряженные дни работа СМИ должна быть организована так, чтобы люди, как индивиды, и как семейные группы не чувствовали себя одинокими и обреченными.

У нашего среднестатистического азербайджанца, как правило, не бывает проблемы с дисциплинированностью; в последние дни в городе количество людей заметно уменьшилось, и это еще раз доказывает, что люди выполняют требования карантинного режима и по мере возможности, стараются не покидать свои квартиры.

Но тут есть один весьма важный момент: да, к сожалению, точные сроки запретов неизвестны и не исключено, что они еще будут продлены в зависимости от характера распространения эпидемии.

Именно это обстоятельство и создает дополнительную психологическую напряженность. Если люди знали бы, что запреты продолжатся всего несколько недель, даже месяцев, они проявили бы более организованную дисциплинированность.

Но тут приходится обращаться к опыту прошлого и к примерам поведения людей тех далеких времен. Разве кто-то точно знал, когда закончится Вторая Мировая война? Нет, конечно, не знал! Просто-напросто люди были уверены, что рано или поздно война закончится, и Добро победит Зло…

Или же вспомните природные катастрофы и катаклизмы – различные цунами, пожары, ураганы… Разве они несут в себе меньшую опасность и потери, чем эпидемия коронавируса? Нет, нет, еще раз нет! Поэтому мы должны учитывать все эти весьма важные детали, но параллельно искать способы, которые помогут покончить с этим вирусом. Это должны сделать, конечно, биологи и медики. Пока их исследования носят феноменологический характер.

Понятно, что до тех пор, пока не будут приняты все меры, «обуздать» вирус не удастся. Заметим, что уже определенный опыт накопился, подавляющее большинство зараженных людей спасти удалось. Плюс, что тоже важно, различные страны поделились своим опытом. Да, все это пока является чисто эмпирическим опытом и не имеет солидную теоретическую базу. Именно по этой причине, мы употребили слово «феноменологический»: в физике так называют полуэмпирические знания, так обозначают закономерности, выведенные из эмпирических фактов.

Но другого выхода у нас пока нет. Уверены, что за короткий срок вирусологи найдут вакцину и против этой эпидемии.

В конце отметим еще одну интересную деталь. Другим, до конца неучтенным фактором является, конечно, паника, которая рано или поздно приводит к психологическому взрыву. Люди иногда думают, что «общественные лихорадки» могут ускорить какие-то процессы.

Но это вовсе не так: да, мы можем выйти на улицы, начать рвать на себе волосы, выкрикивать какие-то лозунги, но результатом всего этого будет только то, что количество зараженных увеличится! Надо раз и навсегда понять, что вакцину против эпидемии сделают не из наших эмоций! Наоборот, мы, соблюдая спокойствие и хладнокровность, можем способствовать улучшению общей ситуации — не только в стране и регионе, возможно, даже в мире…