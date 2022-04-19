За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 7 117 человек, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 627, вторую — 525, три и более — 5 552, третью, бустерную, дозу после положительного результата теста — 413 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 602 359. Первую дозу вакцины получили 5 335 121, вторую — 4 837 020, три и более — 3 193 254, бустерную дозу после положительного результата теста — 236 964 человек.