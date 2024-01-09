США и союзники провели в прошлом месяце тайную встречу по урегулированию в Украине. Информацию об этом распространило Bloomberg.

Сообщается, что в тайной встрече, состоявшейся 16 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, приняли участие страны G7, а также группа стран Глобального Юга.

Россия не была приглашена на встречу, а Китай не участвовал. Встреча была проведена секретно для того, чтобы страны-участницы чувствовали себя более комфортно. Источники сообщили, что встреча, которая прошла в сравнительно небольшом формате, позволила более свободно обсудить формулу мира в Украине.