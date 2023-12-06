Москва и Киев ведут тайные переговоры о мире на уровне главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, игнорируя возражения Владимира Зеленского и Белого дома. С таким утверждением выступил в своей статье на платформе Substack американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники в администрации США, а также на американцев, знакомых с ситуацией в украинском правительстве.

«Движущей силой этих переговоров были не Вашингтон или Москва, не Байден или Путин, а два высокопоставленных генерала, которые ведут войну, Валерий Герасимов от России и Валерий Залужный от Украины», — написал он в своем блоге в Substack.

Как указывает Херш со ссылкой на должностное лицо, в американской администрации «нет никаких вопросов», что к решению о переговорах Залужного подталкивали «ключевые американские фигуры».

«Американский чиновник сообщил, что Зеленскому дали понять: не ему, а военным решать эту проблему и переговоры продолжатся с ним или без него», — пишет Херш.

По его информации, рассматривается вопрос о сохранении за Россией Крыма, «ДНР», «ЛНР», Херсонской и Запорожской областей и закреплении границы по нынешней линии фронта. Соглашение, как утверждает журналист, предполагает, что на контролируемых Россией территориях пройдут президентские выборы.

При этом Москва, по словам Херша, не будет препятствовать вступлению Украины в НАТО, однако при условии, что «войск альянса не будет на украинской земле». Помимо этого, Североатлантическому альянсу будет запрещено размещать в Украине наступательные вооружения.

Кстати, сам президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press заявил, что «слышит голоса на Западе» в пользу переговоров с Россией.

Может ли быть так, что указанные военачальники действительно уже ведут переговоры о мире? Насколько вероятно такое в нынешних условиях? Если допустить, что да, то какими должны стать следующие шаги сторон, если генералы договорятся? Зеленский, Рада, украинское общество – как они воспримут такую новость от Залужного? Что касается Герасимова, тот, понятно, может пойти на такие переговоры только с позволения Путина.

Своими мыслями об этом поделились с # известные зарубежные политологи.

Эксперт в сфере безопасности, военный аналитик Фонда «Демократические инициативы» (Киев) Тарас Жовтенко заявил, что тема возможных переговоров между Украиной и Россией как способ завершения войны, развязанной (и стратегически проигранной) Москвой, уже некоторое время возглавляет список топ-тем кремлевской пропаганды.

«Эта тема активно продвигается на разных уровнях и на самых разных площадках: начиная от официальных заявлений высшего российского военного и политического руководства, и заканчивая вбросами в информационное и внутриполитическое пространство как Украины, так и её западных союзников.

В Украине эта тема опосредованно формируется несколькими нарративами, ключевым из которых является миф о якобы конфликте между президентом Зеленским и главнокомандующим ВСУ генералом Залужным.

Фоном для этого противостояния служат опасения Зеленского касательно растущей популярности генерала и его возможных (однако никак не подтвержденных) политических амбициях.

Все это усугубляется не оправдавшими себя политическими ожиданиями от летне-осеннего контрнаступления ВСУ», — рассказал эксперт.

Объективно, подобные противоречия между военным и политическим руководством являются абсолютной нормой для любой, тем более воюющей страны, отметил он.

«Глядя на карту боевых действий, политик видит политические дивиденды и риски, в то время как военный профессионал — совокупность военных операций, каждая со своей уникальной задачей тактического или оперативного уровня, объединенных единым стратегическим замыслом.

Такие нестыковки являются общепринятой нормой.

Но именно эти нестыковки между политиками и военными могут существенно усилить нынешние деструктивные нарративы российской пропаганды, направленные на (1) раскол украинского военно-политического руководства и общества, и (2) раскол между Украиной и её западными союзниками.

Именно исходя из последней задачи, Кремлю крайне важно забросить идею конфликта по линии Зеленский-Залужный ключевым союзникам Украины, в первую очередь США.

Для этого Кремль использует свою агентуру влияния (да и просто праздных «полезных идиотов»), к числу которых можно смело отнести и господина Херша.

Он уже далеко не первый раз осознанно и профессионально распространяет путинскую пропаганду — достаточно вспомнить хотя бы его сентенции по поводу теракта на обоих «Северных потоках».

Таким образом, мы видим, как Кремль бросает всё больше усилий на использование своего гибридного и пропагандистского инструментария, ведь от его эффективности на самом деле зависит, сможет ли Кремль избежать полного военного фиаско на поле боя в Украине, окончательно похоронив таким образом все остатки мечтаний о каком-либо «геополитическом превосходстве» в том якобы «новом мире», который на крови пытается «строить» путинский режим», — заключил Жовтенко.

Американский политолог Эндрю Корыбко, напротив, считает, что секретные переговоры между Россией и ее оппонентами, будь то Украина и/или Запад (будь то американский лидер этого блока и/или другие страны), нельзя исключать, даже если их содержание и состав могут быть не совсем такими, как сообщил Херш.

По его мнению, украинский конфликт достиг решающей стадии после провала контрнаступления прошлым летом, тупика в Конгрессе США и последней войны между Израилем и ХАМАСом, резко перенаправившей почти все политическое и военное внимание Запада.

«За последний месяц западные и украинские лидеры также посылали тревожные сигналы своей общественности, намекая, что ничего не идет по плану. В их число входят главнокомандующий Залужный, признавший, что конфликт зашел в тупик, Зеленский, недавно отдавший приказ о строительстве укреплений по всему фронту, и глава НАТО Столтенберг, призывающий готовиться к плохим новостям. В этих условиях было бы неудивительно, если бы с Москвой был установлен какой-то секретный канал», — говорит американский эксперт.

Те не менее, по его словам, несколько преждевременно полностью доверять последнему выступлению Херша, несмотря на его авторитет как журналиста, лауреата Пулитцеровской премии, и его предыдущие репортажи об этом конфликте.

«Хотя заманчиво поверить, что в этом есть доля правды, и, скорее всего, до некоторой степени она есть, — никто не должен принимать все, что написано, как нечто само собой разумеющееся. Скорее, важность его доклада заключается в изменении ожиданий и мыслительных процессов общественности по поводу этого конфликта, что помогает подготовить их к возможному политическому компромиссу.

Когда это может произойти, не говоря уже о деталях, никто точно сказать не может. Тем не менее, не следует исключать, что конфликт может заморозиться вдоль линии соприкосновения посредством некоего перемирия, что будет означать, что ни одна из сторон не откажется от своих территориальных претензий. Следуя корейской модели, каждая сторона может «сохранить лицо» перед своими внутренними избирателями, продолжая при этом получать выгоду от мира, независимо от того, долго он продлится или нет», — резюмировал Эндрю Корыбко.