Хотя COVID-19 больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вирус все еще циркулирует, мутирует и убивает.

Об этом на брифинге для СМИ заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус.

По его словам, данные из различных источников указывают на рост случаев заражения COVID-19 в декабре прошлого года, чему способствовало скопление людей в период праздников, а также распространение штамма JN.1.

«В декабре ВОЗ зарегистрировал почти 10 000 смертей от COVID-19, количество госпитализаций увеличилось на 42%, а количество госпитализаций в отделения интенсивной терапии — на 62% по сравнению с ноябрем. — добавил Гебреисус. — Однако эти тенденции основаны на данных менее чем из 50 стран, в основном стран Европы и Америки. Совершенно очевидно, что в других странах также наблюдается рост, о котором не сообщается».

Гендиректор ВОЗ также призвал продолжать принимать меры предосторожности против COVID-19.

«Хотя 10 000 смертей в месяц это намного меньше пика пандемии, такой уровень предотвратимой смертности неприемлем», — сказал Гебреисус.

Он призвал правительства продолжать эпидемиологический надзор и секвенирование, а также обеспечивать доступ к недорогим и надежным тестам, методам лечения и вакцинам.

«И мы продолжаем призывать людей делать прививки, проходить тестирование, носить маски там, где это необходимо, обеспечивать хорошую вентиляцию многолюдных помещений», — отметил глава ВОЗ.