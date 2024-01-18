Бывший президент США Дональд Трамп ожидаемо одержал убедительную победу на первых республиканских президентских праймериз, прошедших в Айове в понедельник — Трамп получил 51% поддержки проголосовавших избирателей, 45-летний губернатор Флориды Рон Десантис с 21% вырвался на второе место, у бывшей представительницы США в ООН Никки Хейли – 19%.

В Америке существует пословица, которая наиболее точно характеризует результаты – «из Айовы есть только три билета». То есть, первая тройка кандидатов получает шансы для дальнейшей борьбы в президентской кампании. Поэтому известному антиукраинскими заявлениями бизнесмену Вивеку Рамасвами с 8% голосов пришлось покинуть гонку.

Трампа считали лидером среди претендентов на президентскую номинацию от Республиканской партии в 2024 году как друзья, так и недруги, но масштабы его победы оказались ошеломляющими — наибольшее преимущество на республиканских праймериз в Айове до сих пор было у Боба Доула в 1988 году, оторвавшегося от ближайшего оппонента на 12,8 процентных пункта. Популярность Трампа среди республиканских избирателей удивляет – даже после двух импичментов, его роли в штурме Капитолия 6 января 2021 года и несмотря на 91 уголовное обвинение он бесспорный лидер. Пока…

Первая же победа в праймериз обеспечила экс-президенту усиление своих позиций в следующих штатах. Но сейчас уже главный вопрос для республиканцев – кто станет соперничать с Трампом за номинацию партии. 23 января пройдут выборы в Нью-Гэмпшире. Отстающая от Десантиса всего на 2% Никки Хейли считается фаворитом в борьбе за второе место в следующих голосующих штатах — Нью-Гэмпшире и Южной Каролине, которую возглавляла в качестве губернатора, она сократила отставание от Дональда Трампа в Нью-Гэмпшире до семи процентных пунктов – согласно опросу телекомпании «CNN», Трампа поддерживают 39 процентов первичных избирателей по сравнению с 32 процентами Хейли. У нее есть шансы не только обойти Десантиса, но вплотную подойти к Трампу. Американская история предвыборной гонки не раз удивляла сюрпризами — сам Трамп вышел в фавориты во время праймериз в 2016 году, а в праймериз 2008 года малоизвестный сенатор из штата Иллинойс Барак Обама победил опытную и политически подкованную Хиллари Клинтон и стал первым афроамериканцем на посту президента США. Обама победил и в битве за делегатов на съезд Демократической партии — 2272 против 1978 у Клинтон, и в народном голосовании.

Никки Хейли, кандидат на праймериз Республиканской партии, заявку уже сделала — «Следующие дебаты я проведу либо с Дональдом Трампом, либо с Джо Байденом. Не могу дождаться», — заявила она 16 января, на следующий день после кокусов в Айове,

Каковы же главные тезисы убежденной сторонницы Украины Никки Хейли, являющейся жестким критиком российского режима и бескомпромиссным борцом с диктаторскими режимами?

— Россия не ограничится Украиной;

— После Украины Россия нападёт на страны Балтии и Польшу;

— Америке придётся ответить;

— Это будет означать глобальную войну;

— Поэтому помощь Украине — это не разжигание, а ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ещё большей войны.

Сможет ли родившаяся в Америке в сикхской семье Нимрата Рандхава составить конкуренцию Дональду Трампу, покажет время. Но если ей удастся пробиться на политический Олимп, то Нимрата, как говорит американский политолог Андрей Пионтковский, «выбросит на помойку истории жалкий аватар СССР — путинскую Дзюдохерию, как Великая Маргарет похоронила Советский Союз».

Хочется верить, «to cross fingers» — скрестим пальцы за восходящую звезду американского политического Олимпа Никки Хейли!

PS: Информация к размышлению:

Байден и Си спорили о том, кто главный в мире? США или Китай? Не решив спора, они обратились к премьер-министру Индии Нарендре Моди и спросили его, кто главный в мире? Моди ответил — «Вот что я знаю»:

Генеральный директор Google — индус. Генеральный директор Microsoft — индус Генеральный директор Adobe — индус. Генеральный директор Net App — индус. Генеральный директор MasterCard — индус Генеральный директор DBS — индус Генеральный директор Novartis — индус

Генеральный директор Diageo — индус Генеральный директор SanDisk — индус. Генеральный директор Harman — индус Генеральный директор Micron — индус. Генеральный директор Palo Alto Networks — индус. Генеральный директор Reckitt Benckiser — индус. Генеральный директор IBM — индус Канцлер Великобритании — индус. Министр внутренних дел Великобритании — индус Премьер-министр Ирландии — индус Американский вице-президент — индуска

А то всё говорят: евреи, евреи….

Так кто правит миром?