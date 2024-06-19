Венгрия, заступающая в июле по ротации на пост председателя Совета ЕС, будет использовать девиз Make Europe Great Again («Сделаем Европу снова великой»). Об этом сообщается на странице постоянного представительства Венгрии при ЕС в соцсети X.

Похожий девиз — Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой») — был предвыборным лозунгом Дональда Трампа на выборах президента США 2016 года.

«Наш девиз подразумевает активное, практическое председательство, надежду на то, что вместе мы сильнее, чем порознь, и что вместе мы можем оставаться теми, кто мы есть», — сказал венгерский министр по делам ЕС Янош Бока на пресс-конференции, в ходе которой была представлена программа предстоящего председательства.

енгрия назвала семь приоритетов своего предстоящего председательства в Совете ЕС. В их числе — противодействие нелегальной миграции.

По словам представителя правительства в Будапеште, борьба с мигрантами-нелегалами в Европе требует эффективного сотрудничества между странами Евросоюза и ключевыми государствами их происхождения и транзита. «Миграционное давление — огромное бремя для отдельных стран-членов, особенно для тех, которые находятся на внешних границах ЕС», — отметил он на пресс-конференции, проходившей в режиме онлайн.

Будапешт как председатель Совета ЕС ставит перед собой задачу «сбалансировать» процессы расширения ЕС, а именно на фоне ускоренной процедуры предоставления статуса кандидата «трио» Украины, Молдовы и Грузии активизировать действия Евросоюза в этой сфере относительно Западных Балкан, сказал на брифинге в Брюсселе постоянный представитель Венгрии при ЕС Балинт Одор. Например, в течение следующих шести месяцев планируется закрыть как можно больше переговорных блоков со странами-кандидатами из этого региона.

На вопрос DW, какой линии следует ожидать в отношении России, ведущей агрессивную войну против Украины, а также в сфере помощи Киеву, Одор ответил, что Будапешт «будет внимательно следить за развитием событий и включать в повестку дня все необходимые аспекты по мере необходимости».

Среди перечисленных приоритетов Венгрии словосочетание «поддержка Украины» не прозвучало, при этом были названы такие сферы, как конкурентоспособность Евросоюза, экономические отношения с третьими странами, облегчение административного бремени, оборонная политика, сотрудничество в сфере закупок вооружений. (DW)